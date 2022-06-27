Son dakika haberleri: Rize'de tur otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Rize'de tur otobüsü kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

RİZE Rize'nin Pazar ilçesinde tur otobüsünün çarpmasıyla takla atan kamyonetin içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Hunarsu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden Pazar istikametine gitmekte olan Fatih Topal yönetimindeki 08 AAZ 090 plakalı tur otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Recep Kanbur'un kullandığı 53 EF 236 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Recep Kanbur'un kullandığı kamyonet takla attı. Meydana gelen kazada olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartırken, yaralı Recep Kanbur daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Kanbur'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan kazayı anlatan tur otobüsünün sürücüsü Fatih Topal, "Rize istikametinden Pazar istikametine doğru geliyorduk. Hava alanı çalışmaları nedeniyle yolu karşı şeride vermişlerdi. Kamyonetin sürücüsü de karşı tarafa geçmeye çalışıyordu. Normalde oradan geçiş yok. Bir anda önüme kırınca durma şansımda olmayınca çarpışma gerçekleşti. Aracımda bulunan 20 kişide bir sorun yok ama diğer sürücüye inşallah birşey olmaz" ifadelerini kullandı.