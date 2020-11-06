Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu

06.11.2020 13:27
Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Son dakika haberine göre Rize'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Rize'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operayonda, 5 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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