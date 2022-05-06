Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

06.05.2022 16:46
Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Mahallesinde T.U isimli şahsın ve Ardeşen ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesinde N.A isimli şahsın ev ve eklentilerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 107 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ikametinde arama yapılan T.U ve N.A isimli şahıs gözaltına alındı. - RİZE

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Uyuşturucu, Jandarma, Ardeşen, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Rize'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


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