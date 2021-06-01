Son dakika haberi... Rize'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 203,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 203,35 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, B.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.