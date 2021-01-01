Son dakika 3. sayfa: Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.

Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipazar mahallesinde bir evde sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Bu esnada bahçede çalışan ev sakinleri yangını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar kurtarılamayarak yanarak can verdi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fatma Bayraktar'ın cenazesi Rize Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı: 2020'nin zorluklarının 2021'de geçeceğini ümit ediyorum

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste

Özel konuşmalar ifşa oldu! Yıldız futbolcu yüzünden iki yakın arkadaşın arası açıldı

Balkonda yılbaşı konseri! Yeni yıla evlerinde girenler balkonda şarkı söyleyen gence böyle eşlik etti

Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz

Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti

Hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı kamerada

Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu