Son dakika 3. sayfa: Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi
01.01.2021 16:30
Edinilen son dakika gelişmesine göre Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.
Rize'de yangın: Yaşlı kadın yanarak can verdi
Rize'nin Çayeli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evde çıkan yangında 85 yaşındaki kadın yanarak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenipazar mahallesinde bir evde sobadan kaynaklandığı öğrenilen yangın çıktı. Bu esnada bahçede çalışan ev sakinleri yangını fark ederek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın esnasında yatalak olduğu için evde bulunan 85 yaşındaki Fatma Bayraktar kurtarılamayarak yanarak can verdi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Fatma Bayraktar'ın cenazesi Rize Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.
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