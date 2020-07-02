Son dakika haberi... Rize'de zincirleme trafik kazası: 1'i polis, 6 yaralı
Son dakika habere göre Rize'de zincirleme trafik kazası: 1'i polis, 6 yaralı Rize'nin Çayeli ilçesinde biri polis otomobili olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Rize'de zincirleme trafik kazası: 1'i polis, 6 yaralı
RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde biri polis otomobili olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis 6 kişi yaralandı.
Kaza, Çayeli-Pazar ilçesi arasında meydana geldi. Tünel içinde biri polis otomobili olmak üzere 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 1'i polis olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 19:24 Kaynak: İHA
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