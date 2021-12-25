Rize'nin Ardeşen ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın büyüyerek tüm restoranı sardı. Çıkan yangında restoran yanarak kül olurken, alevler güçlükle kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi Sahil caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek restoranın tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için önlem alındı. Uzun uğraşlar sonrasında yangın

kontrol altına alınırken, restoran tamamen yanarak kül oldu. Vatandaşlar yangını ve söndürme çalışmalarını korku ve panik içinde izlerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE