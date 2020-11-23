Son dakika haberi... Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

Son dakika haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu. Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı. Dzeko'nun 6 Kasım'da Kovid-19'a yakalandığı açıklanmıştı. 34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

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