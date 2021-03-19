Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

19.03.2021 13:05

Son dakika 3. sayfa haberi... Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 1 şüpheliye operasyon düzenledi.

Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

ARDAHAN - Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM. Şube ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçaklığı yaptığını belirlediği 1 şüpheliye operasyon düzenledi. Göle- Kars Karayolu'nda gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait yüzlerce tarihi eser ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli hakkında çalışma başlattı. Ekipler şüphelendikleri 1 kişi hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler Göle-Kars kara yolunda operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Bizans, Roma ve Orta Çağ dönemlerine ait 18 obje, 40 yüzük, 5 mühür ve 452 sikke ele geçirildi.

Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Jandarma, Ardahan, Bizans, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika


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