Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak - Son Dakika
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Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak

16.05.2022 20:20

Son dakika gündem haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacakADIYAMAN Adıyaman'da Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarının turizme kazandırılması için temizleme çalışmaları başladı.

Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak

ADIYAMAN Adıyaman'da Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarının turizme kazandırılması için temizleme çalışmaları başladı.

Kommagene Canlandırma Projesi çerçevesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 adet kaya mezarını temizleyen Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, bu yıl da ikinci etap çalışmalarına başladı. Turuş (Kuyulu) Kaya Mezarları temizleme çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak. Kommagene Canlandırma Projesi kaya mezarlarının bulunduğu yere karşılama merkezi yapıldı. Birbirinden güzel ve eşsiz 60'a yakın kaya mezarının bulunduğu Turuş Kaya Mezarlarının içerisindeki taş ve toprak yığınları temizleniyor. Yağmur sularının mezarlara girmesini engellemek için üstte drenaj sistemi yapılıyor.

Tarihi eser ve ören yerlerinin çokluğu nedeniyle adete 'açık hava müzesi' konumunda olan Adıyaman'ın önemli tarihi yapılarından birisi olan Turuş Kaya mezarları her odasında değişik mimari ve farklı kabartmalar, bezemeler, bukranyumlar nedeniyle farkını ortaya koyuyor. Kaya mezarların Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Turuş'u turizme kazandırmak istediklerini belirterek, "Tharsa Antik Kenti, yani günümüz ismiyle Turuş üç ana arkeolojik alana ayrılır. Bunlardan birisi Turuş Büyük Höyük, Turuş Küçük Höyük ve Roma dönemine tarihlenen nekropol alanıdır.

1999 yılında Adıyaman Müzesinin bura da yapmış olduğu kazılarda yaklaşık 15-20 kaya mezarın temizlendiği biliniyor. Bunun yanında biz 2021 yılında yaklaşık 20 adet kaya mezarı temizledik. Hala devam eden kazılar sonucunda 35 adet oda kaya mezarın temizliğini bu yıl yapmayı planlıyoruz" dedi.

Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak
Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak
Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak
Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak

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Kommagene, Adıyaman, Müze, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Roma ve Bizanslılar tarafından kullanılan tarihi mezarlar temizlenerek turizme kazandırılacak - Son Dakika
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