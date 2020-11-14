Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı

14.11.2020 23:32

Son dakika haberleri: Romanya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Romanya'da Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Romanya'nın kuzeyin de yer alan Piatra Neamt kentinde Covid-19 hastalarının bulunduğu hastanenin yoğun bakım bölümünde yangın çıktı. Çıkan yangında yoğun bakımda bulunan 10 hasta hayatını kaybederken, 1'i doktor 7 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yerel Acil Durumlar Müfettişliği Sözcüsü Irina Popa yaptığı açıklamada, yangının Piatra Neamt kentindeki devlet hastanesinde Covid-19 hastaları için ayrılan yoğun bakım koğuşunda çıktığını aktardı.

Romanya Sağlık Bakanı Nelu Tataru yerel basına verdiği demeçte, yangının "büyük ihtimalle bir kısa devreden kaynaklandığını" ifade ederek, hastaların yakın şehirlerdeki diğer hastanelere transfer edildiğini açıkladı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı

Koronavirüs, Romanya, Yangın, yerel, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Romanya'da Covid-19 hastalarının olduğu hastanede yangın: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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