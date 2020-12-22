Son dakika haberi: Romanya'da hükümeti kurma görevi eski Finans Bakanı Citu'ya verildi - Son Dakika

Romanya'da 6 Aralık'ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi sağ koalisyonun adayı eski Finans Bakanı Florin Citu'ya verildi.

Romanya'da genel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, hükümeti kurma görevini Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya Birliği-Özgürlük, Birlik ve Dayanışma Partisi (USR+PLUS) ve Romanya'daki Macaristan Demokrat Birliği (UDMR) koalisyonunun başbakan adayı Citu'ya verdi.

Florin Citu, yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı'na ve koalisyon parti liderlerine kendisine duyduğu güvenden dolayı teşekkür ederek Romanya'nın bugünlerde sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında olmak üzere iki krizden geçtiğini ve bu hükümetin, bu iki krizden hızlı bir şekilde çıkacağını ifade etti.

48 yaşındaki Citu, 2016 yılından bu yana Ulusal Liberal Parti (PNL) Senatörü olarak görev yapıyor.

Ülkedeki bir önceki hükümette finans bakanı olarak görev yapan Citu, Avrupa Yatırım Bakanı ve Yeni Zelanda Merkez Bankası ekonomisti olarak da çalışmıştı.

Citu'nun kuracağı hükümetin 10 gün içinde güvenoyu alarak göreve başlaması bekleniyor.