Son dakika haberi... Royal Hastanesi Bandırmaspor üst üste 3 maçını kazanıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Royal Hastanesi Bandırmaspor üst üste 3 maçını kazanıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor

10.02.2021 16:29
Son dakika haberi... Royal Hastanesi Bandırmaspor üst üste 3 maçını kazanıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, iç sahada İstanbulspor mücadelesiyle başlayacak 3 maçlık seriden 9 puanla ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez, iç sahada İstanbulspor mücadelesiyle başlayacak 3 maçlık seriden 9 puanla ayrılmayı hedeflediklerini bildirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otelde basın toplantısı düzenleyen Göçmez, ligde 20. hafta sonunda 27 puanla 10. sırada bulunduklarını hatırlattı.

Açık ara puan farkıyla ligde kalmak, play-off hattını zorlamak olan hedeflerinden asla uzaklaşmadıklarını belirten Göçmez, şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzde İstanbulspor, Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarımız var. Hedefimiz 9 puan. Biz bu 9 puanı yakaladığımız zaman masada kartlar yeniden dağıtılacak gibi gözüküyor. Hem şampiyonluk yarışı hem play-off hem küme düşme için şu anda hiç kimse bir şey söyleyemez. Bu lig öyle bir enteresan lig ki herkes birbirini çok rahat yenebilir, sürprizlerle dolu. Yönetim ve takım olarak açıkçası bu lige alıştık. Acemilik çektik, hatalar yapa yapa doğruları bulduk ve şu anda da istediğimiz seviyede mutlu, mesut ve mücadeleci yapımızla devam ediyoruz."

"Traore, disiplin kurulu kararı ile artık Bandırmaspor forması giyemeyecek"

Göçmez, kart cezalıları İshak Çakmak ve Rahmi Anıl Başaran'ın, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyeceğini dile getirdi.

Oyunculardan Lacina Traore ile ilgili de yönetimin bir kararının olduğunu aktaran Göçmez, "Teknik heyetimizin raporu ve sportif direktörlük departmanımızın onayı ile yönetim kurulunun gündemine gelen Traore, disiplin kurulu kararı ile artık Bandırmaspor forması giyemeyecek. Bandırmaspor'un aile düzeni ile alakalı en ufak bir sarsıntıda kimseye taviz verilmeyecek." diye konuştu.

Bandırmaspor'u çok büyük bir çınar olarak nitelendiren Göçmez, İstanbulspor maçının skoru ne olursa olsun sahada 90 dakika boyunca takımın formasına, şehre ve taraftara yakışan şekilde mücadele eden bir kadro göreceklerini belirtti.

Teknik heyet ve futbolculara güvendiklerini vurgulayan Göçmez, kulübün mali yapısına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mayıs ayında olağan kongremiz var. Öncesinde herkesin taze bilgilere sahip olması bizler açısından önemli. 5,9 milyon lira gibi bir rakamı, Bandırmaspor'un geçmiş futbolcuların borcunu ödemişiz. Şu anda Bandırmaspor'un mevcut futbolcular haricinde hiçbir oyuncuya borcu yok. Şu ana kadar futbolculara 10 milyon liraya yakın ödeme yapmışız. Futbolculara bugüne kadar verdiğimiz prim 1,7 milyon lira. Ben başkan olduğum zaman 25 milyon olan borç, 27 milyon lira gibi bir rakamla Mayıs 2021'deki olağan genel kurula gelecek. Bandırmaspor'un yönetim kurulumuza 16 milyonluk bir borcu var. Bizler kimsenin yapmadığı ama Bandırmalı olmanın duruşuyla şerefiye olarak bağış yapacağız. Paranın bir kısmını Bandırmaspor'a hibe edeceğiz. O yüzden Bandırmaspor'u çok daha iyi bir noktaya taşıyacak arkadaşlarımızın çıkmasını bekliyoruz. Çünkü biz Bandırmaspor'u çok iyi bir noktaya getirdik."

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bandırmaspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Royal Hastanesi Bandırmaspor üst üste 3 maçını kazanıp play-off hattına yaklaşmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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