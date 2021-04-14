Son dakika haberi! Ruhani: Uranyum seviyesini yükseltmemiz İsrail'in 'nükleer terörizmine' yanıttır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyum madenin yüzde 60 seviyesinde zenginleştirileceğini açıklayarak, "Bu adım İsrail 'in 'nükleer terörizmine' bir yanıttır" dedi.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen kazanın yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, uranyum madeninin yüzde 60 seviyesinde zenginleştirileceğini açıkladı. Ruhani, bu adımın İsrail'e bir yanıt olarak atıldığını dile getirdi. Yerel medyaya konuşan Ruhani, "Yaptığınız şey nükleer terörizmdi. Bizim yaptığımız şey ise yasal. Yüzde 60 zenginleştirme, kötü niyetinize bir cevaptır" dedi. Ruhani, İsrail'in Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) görüşmelerinde İran'ın elini zayıflatmaya çalıştığını, ancak İran'ın elinde güçlü kozların olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF: SİYONİST REJİM İNTİKAM PEŞİNDE

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bu sabah Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini söylemişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise daha sonra yaptığı açıklamada, tesiste meydana gelen kazanın "terör eylemi" olduğunu duyurmuştu.İran Dışişleri Bakanı Zarif, Natanz nükleer tesisine yönelik yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederek, "Siyonist rejim yaptırımları kaldırma yolundaki ilerlememiz nedeniyle intikam almak istiyorlar. Saldırı nükleer anlaşmayı etkilemek içindi" demişti.

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