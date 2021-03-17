Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti - Son Dakika

Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti

17.03.2021 11:53

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakar kanadı işaret ederek, "Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasının geciktirilmesi ihanettir.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, muhafazakar kanadı işaret ederek, "Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasının geciktirilmesi ihanettir." dedi.

İran'da 21 Mart'ta başlayacak Nevruz Bayramı ve Hicri Şemsi yılbaşı nedeniyle yılın son Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı bahçesinde konuşan Ruhani, yaptırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

Yaptırımlar nedeniyle halkın haklarından mahrum kaldığını belirten Ruhani, "Sebep ne olursa olsun yaptırımları bir saat dahi geciktiren kanat, akım ya da gruplar İran halkına ihanet etmiş olur. Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasının geciktirilmesi ihanettir." ifadelerini kullandı.

İran'daki siyasi akım ve cenahların ABD tarafından uygulanan yaptırımların kalkmasını geciktirmeleri için tek nedenin 18 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğuna dikkati çeken Ruhani, şöyle devam etti:

"Seçimler nedeniyle yaptırımların kaldırılmasına taş koyarlarsa bu İran tarihinde büyük bir ihanet olarak yer alacaktır. Yaptırımların kalkması yoluna taş koymaya çalışan azınlığın tövbe etmesini ümit ediyorum. Bayram arifesinde tahrip edici tavırlarını terk etmeleri beklenir. Onlar tahripkar tavırlarını terk ederse hükümet bu yaptırımların nasıl sona erdirileceğini bilir ve buna gücü yeter."

Yaptırımların kalkması için şartların her zamankinden daha müsait olduğunu savunan Ruhani, "Amerikalılar, defalarca kez maksimum baskı politikasının yenildiğini ve nükleer anlaşmaya dönmek istediklerini söyledi. Söz yeterli değildir, icraat bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ruhani ve bakanlar, İran Cumhurbaşkanlığı bahçesinde yapılan açıklama esnasında yağmurun bastırması nedeniyle ıslandı. Cumhurbaşkanı'nın "Sırılsıklam olmadan konuşmayı tamamlayayım." esprisi de ülke basınında gündem oldu.

Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti
Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti
Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti
Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti

cumhurbaşkanı, Muhafazakar, 21 Mart, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani, yaptırımların kaldırılmasının seçim gündemiyle gölgelenmesinden şikayet etti - Son Dakika


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