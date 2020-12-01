Son dakika haberi: Ruhsatsız iş yerinde kumar oynayan 38 kişiye 166 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polis ekiplerince baskın yapılan ruhsatsız iş yerinde, kumar oynadığı tespit edilen 38 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 166 bin 250 lira ceza kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerinde, saat 00.30 sıralarında kumar oynandığını tespit etti. Savcılık izniyle iş yerine baskın yapan polis ekipleri, 38 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlikleri kontrol edilen 38 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 166 bin 250 lira idari para cezası uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumlusu U.Ö. hakkında ise 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatıldı.