Son dakika haberi: Rum kesiminde yaşanan yolsuzluk skandallarına karşı yeni tedbirler alındı - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yatırım karşılığı vatandaşlık programında yaşanan skandalların ardından halkın endişesini gidermek adına yolsuzlukla mücadele kapsamında tedbirler alındı.

Rum lider Nikos Anastasiadis, yolsuzlukla mücadele için alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Anastasiadis, tedbirleri, adı yolsuzluğa karışan görevlilerin kontrolsüzce davranmaya devam ettiklerine dair yaygın olan bir algıya karşı "şimdiye kadarki en büyük müdahale" olarak nitelendirdi.

Önlemler arasında başsavcı yönetiminde bir yolsuzlukla mücadele görev gücünün kurulması ve potansiyel çıkar çatışmalarına karşı yetkililerin şahsi varlıklarını incelemekle görevle bir yapının kurulması da yer alıyor.

Anastasiadis, 8 yıllık görev süresi boyunca Rum kesiminde yaşanan yolsuzluklarda payı olduğu gerekçesiyle çok sayıda sosyal medya paylaşımındaki eleştirilerin de hedefi oldu.

Rum kesiminde "yatırım karşılığı vatandaşlık" skandalı

Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY, son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye, para karşılığında "altın pasaportlar", diğer ismiyle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık verdi.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Uygulamaya göre, pasaport alacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekmesine rağmen GKRY bu kriteri çok dikkate almadı.

Rum kesiminin büyük gelir elde ettiği altın pasaport uygulaması, AB tarafından da tepki görüyordu.

Bu uygulamadan başta Rusya ve Ukrayna vatandaşları olmak üzere çok sayıda ülkeden suç ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler faydalandı.

Kıbrıs Rum kesimi pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa'ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken, bu pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde 2013'ten bu yana yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Rum kesiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen "yatırım karşılığı vatandaşlık" programı 13 Ekim 2020'de sonlandırılmıştı.

GKRY'de "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris 15 Ekim 2020'de istifa etmişti.

Rum gazeteciden Anastasiadis "vatandaşlık programından gelir elde etti" iddiası

Öte yandan, Kathimerini gazetesinin GKRY'de yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Parashos, köşesinde Anastasiadis'in "iki devletli çözüm için nabız yokladığını" ve "yatırım karşılığı vatandaşlık programından gelir elde ettiğini" yazmasının ardından 15 Ocak 2021'de istifa ettiğini duyurmuştu.

Parashos söz konusu köşe yazısında, bir eğlence ortamında Anastasiadis'in, "para karşılığı vatandaşlık programının altın yumurtlayan tavuk olduğunu anladığını ve programın kendi avukatlık bürosuna yıllık 300 milyon avro gelir getirdiğini" ve "bu paraları Seyşeller'e özel uçakla yaptığı seferlerle götürdüğünü" söylediğini kaydetmişti.