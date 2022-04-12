Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı

12.04.2022 11:48
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı

Edinilen son dakika haberine göre Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rus güçlerinin Ukrayna'nın Kiev yakınlarında bulunan Gostomel kentinden çekilmesinin ardından bölgede meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Rus güçlerinden temizlenen bölgelerde savaşın izleri ortaya çıkıyor. Ukrayna'nın Rus saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinden biri olan Gostomel kentinde de Rus askerinin çekilmesinin ardından meydana gelen yıkım görüntülendi. Ağır bombardımana maruz kalan kentte çok sayıda yerleşim yeri hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Ukrayna güçleri şehirde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. - GOSTOMEL

Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı
Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı

YORUMLAR
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Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu Gostomel'de sivillere ait cesetler bulundu

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Rus askerlerinin çekildiği Gostomel'de geriye bir enkaz kaldı - Son Dakika


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