Son dakika haberi! Rus donanması için inşa edilen savaş gemisinde yangın çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

Rus donanmasına gelecek yılın sonunda teslim edilmesi planlanan savaş gemisinin yapımı sırasında yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralandı.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Severnaya Valf Gemi İnşa Limanı'nda yapımı devam eden bir savaş gemisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı için Proje 20385 adıyla üretilen gemide çıkan yangına Rusya Acil Durumlar Bakanlığına bağlı 168 personel ve 42 yangın söndürme aracı müdahale etti. Yangında 2'si itfaiyeci, 1'i liman personeli olmak üzere toplam 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının "sabotaj" olup olmadığı araştırılıyor

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının sabotaj olup olmadığı yönünde araştırma başlatıldığını duyururken, yangında geminin baca kısmının ve kaptan köşkünün tamamen yandığı ifade edildi. Yanan geminin Rusya donanmasının Pasifik filosuna katılması planlandığı ve Kamçatka'da konuşlandırılacağı açıklanmıştı. Geminin, 2 bin 200 ton ağırlığa, 104 metre uzunluğa, 13 metre genişliğe, 27 deniz miline kadar hıza ve 3 bin 500 deniz mili menzile sahip olduğu aktarıldı.

Geminin ayrıca, Kalibr, Onyx ve Zircon gibi Rusya'nın önemli füzeleriyle donatılması planlanıyor. - MOSKOVA