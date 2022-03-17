Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü

17.03.2022 21:08
Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü

Son dakika haber... Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.

Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.

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Saldırı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika
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