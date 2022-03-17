Rus güçlerinin saldırısı sonucu başkent Kiev'de 2 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Acil Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri Sviatoshynskyi'de depoların olduğu bölgeye saldırı düzenledi.
Bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi, bölgede yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.
Saldırıya ve yanan depolara ilişkin Ukrayna makamlarından daha fazla bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Rus güçleri yine Kiev'i hedef aldı: 2 ölü - Son Dakika