Son dakika haber: Rus güçlerinin Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları Gürcistan'da protesto edildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Rus güçlerinin Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları Gürcistan'da protesto edildi

10.10.2022 21:50

Son dakika haberler: Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Başkent Tiflis'te gece saatlerinde Parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'da birçok bölge ve şehri hedef alan füze saldırılarına tepki gösterdi.

Ellerinde Gürcistan, Ukrayna, Polonya, Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıyan göstericiler gösteri başlamadan önce Gürcistan ile Ukrayna'nın milli marşlarını okudu.

Rusya ve Moskova yönetimi karşıtı pankartlar taşıyan göstericiler, Ukrayna'yı destekleyen sloganlar atarak dünya ülkelerine Rus şiddetine karşı Ukrayna'ya destek verme çağrısında bulundu.

Çoğu Gürcistan'da yaşayan Ukrayna asıllı vatandaşlar ve Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta savaş başlatması nedeni ile Gürcistan'a sığınan Ukraynalılardan oluşan protesto gösterisine Tiflis sakinleri de katıldı.

Bazı Gürcü muhalefet partilerinin temsilcilerin de katıldığı ve yaklaşık 2 saat süren gösteri sırasında konuşan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarının durması gerektiğini belirtti.

Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçlayan konuşmacılar, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini de işgal ettiğini hatırlatarak Moskova yönetiminin komşu ülkelerine uyguladığı politikanın Gürcistan için de tehdit taşıdığını savundu.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Rus güçlerinin Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırıları Gürcistan'da protesto edildi - Son Dakika

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