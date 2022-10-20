Son dakika haberi: Rus jetinin, 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde İngiliz uçağının yakınına füze ateşlediği bildirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Rus jetinin, 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde İngiliz uçağının yakınına füze ateşlediği bildirildi

20.10.2022 15:08
Son dakika haberi: Rus jetinin, 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde İngiliz uçağının yakınına füze ateşlediği bildirildi

Son dakika gündem haberi... İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir Rus uçağının 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında devriye görevi yapan bir İngiliz uçağının yakınına füze fırlattığını açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir Rus uçağının 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında devriye görevi yapan bir İngiliz uçağının yakınına füze fırlattığını açıkladı.

Wallace, parlamentoda yaptığı konuşmada, Karadeniz üzerinde rutin devriye görevini icra eden İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait silahsız bir uçağın yakınına bir Rus uçağından füze fırlatıldığını bildirdi.

İngiltere'nin 29 Eylül'de meydana gelen bu olayın ardından devriyeleri askıya aldığını ve endişelerini Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya ilettiğini söyleyen Wallace, Rusya'nın bunun "teknik bir arıza" olduğunu belirttiğini aktardı.

Wallace, İngiltere'nin daha sonra devriyelere yeniden başladığını belirterek olayı "potansiyel olarak tehlikeli" şeklinde nitelendirdi ancak bunun "kasıtlı bir tırmanma" olarak görülmediğini sözlerine ekledi.

Bakan Wallace, "Analizimiz bunun bir arıza olduğu konusunda uyuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karadeniz'de palamudun fiyatı 25 liraya düştü Karadeniz'de palamudun fiyatı 25 liraya düştü Son dakika haber... TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı Son dakika haber... TOKİ'nin indirim kampanyasından 38 bin 532 kişi yararlandı

Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rus jetinin, 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde İngiliz uçağının yakınına füze ateşlediği bildirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
15:05 60 yaşındaki İlham Aliyev halter kaldırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şaşkınlığını gizleyemedi
14:48 Kahramanmaraş, 4.5 büyüklüğündeki depremle sallandı
14:36 MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: VAR açık ve net şekilde gözden kaçan ciddi hatanın peşindedir, daha doğru kararın peşinde değildir
14:11 TFF binasına saldıran şahıslar hakkında hazırlanan fezlekede 285 yıla kadar hapis cezası talep edildi
14:03 Merkez Bankası politika faizini 1,5 puan indirdi: Yüzde 12'den 10,5'e düştü
13:32 Kilosunu 100 bin liraya satılan bitki için dünyanın dört bir yanından Safranbolu'ya turist yağıyor
14:22 26 yaşındaki İran asıllı Romina Pourmokhtari, İsveç'in en genç bakanı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 15:49:41. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Rus jetinin, 29 Eylül'de Karadeniz üzerinde İngiliz uçağının yakınına füze ateşlediği bildirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement