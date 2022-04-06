Son dakika haberi! Rus ordusunun geri çekildiği Gostomel'de savaşın izleri görüntülendi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rus ordusunun geri çekildiği Gostomel'de savaşın izleri görüntülendi

06.04.2022 21:49
Son dakika haberi! Rus ordusunun geri çekildiği Gostomel'de savaşın izleri görüntülendi

Son dakika gelişmesine göre Rus ordusu tarafından işgal edilmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından geri alınan Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrinin son hali görüntülendi.

Rus ordusu tarafından işgal edilmesinin ardından Ukrayna ordusu tarafından geri alınan Kiev bölgesinde yer alan Gostomel şehrinin son hali görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan ve Rus ordusunun saldırılarından en fazla etkilen şehirler arasında bulunan Gostomel'e Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından siviller geri dönmeye başladı. Şehre dönen siviller şehrin son halini görüntülendi. Çok sayıda askeri zırhlı araç ile sivil araçların enkazı görüntülere yansıdı.

"400'den fazla kişi şehrin 35 günlük Rus işgalinde kayboldu"

Gostomel Askeri Yönetim Başkanı Taras Dumenko yaptığı açıklamada, "400'den fazla kişi şehrin 35 günlük Rus işgalinde kayboldu. Bir çoğunun öldüğüne dair evrak ve görüntü var ancak bu ölenlerin nerede olduğunu bulamıyoruz. Benim düşünceme göre arkasında iz bırakmak istemedikleri için yok ettiler" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Ukrayna, İşgal, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Rus ordusunun geri çekildiği Gostomel'de savaşın izleri görüntülendi - Son Dakika


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