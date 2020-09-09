Son dakika haberi: Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Gelen son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de Rus savaş uçağının ABD ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediği anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27 tipi savaş uçağının Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına yaklaşan ABD'ye ait Boeing RC-135 ve İsveç'e ait keşif uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, Su-27 savaş uçağının kokpitinden engelleme anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.
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