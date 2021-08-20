Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyini vurdu: 4'ü çocuk 5 yaralı - Son Dakika

Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyini vurdu: 4'ü çocuk 5 yaralı

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib'in kuzeyine gerçekleştirdiği 6 hava saldırısında 5 sivil yaralandı.

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçaklarının, İdlib'in kuzeyine gerçekleştirdiği 6 hava saldırısında 5 sivil yaralandı. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, İdlib'in kuzey kırsalında bulunan Korkaniya beldesine yönelik 6 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 5 sivil ağır yaralanırken bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırıların ardından sivil savunma ekipleri arama kurtarma çalışmaları başlattı. Bazı sivillerden haber alınmazken yaralı ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Öte yandan Esad rejimin, sabah saatlerinde İdlib'in güney kırsalındaki Kansafra'ya düzenlediği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralanmıştı. (Abu Mucahit El Halebi/İHA)

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