Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi - Son Dakika
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Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

04.04.2022 11:00

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.

Ukrayna'nın Bucha kentinde Rus ordusunun geri çekilmesinin ardından sokaklarda çok sayıda sivilin cansız bedeni görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde Rus güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından çok sayıda sivilin cansız bedeni bulundu. Savaşın ağır tahribata yol açtığı kent sokaklarında ortaya korkunç manzaralar çıktı. Ağır çatışmaların yaşandığı kentte bazı sivillerin ellerinin arkadan bağlanarak infaz edildiği bazılarının ise bisikletiyle bir yere gitmeye çalışırken saldırıların hedefi olduğu görüldü. Savaşın başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana sokaklardan kaldırılamayan çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bir kısmı üzeri örtülü halede bulunurken, bazı sivillerin ise cansız bedenlerinin araçlarının içinde sıkışıp kaldığı görüldü.

Şehri kontrol altına alan Ukrayna güçleri, sokak sokak gezerek hayatını kaybeden insanların cesetlerini toplamaya çalışıyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)

Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi
Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi

YORUMLAR
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Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi Bucha'da imha edilen Rus konvoyu görüntülendi 'Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum' 'Her Rus askerinin annesinin Bucha'da, Irpin'de öldürülen insanların cesetlerini görmesini istiyorum'

Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusların çekildiği Bucha'da savaşın ağır izleri görüntülendi - Son Dakika


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