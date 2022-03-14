Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü

14.03.2022 14:02
Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol'a yönelik bombardımanda 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde bulunan Mariupol'e yönelik saldırısında can kaybı açıklandı. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Mariupol bombardımanında 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Ordumuz, orada başarılı oluyor. Dün, Mariupol'de bir başka saldırıyı önledi. Ruslar, şehirden dışarı püskürtüldü" ifadelerini kullandı.

Arestovych, "Resmi verilere göre 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti" dedi. - MARIUPOL

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Rusların vurduğu Mariupol'de 2 bin 500 kişi öldü - Son Dakika


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