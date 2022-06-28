Buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Rusya, ABD Başkanı Biden'ın eşi ve kızı dahil 25 ABD'liye yaptırım kararı aldı - Son Dakika

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