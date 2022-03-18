Son dakika haberi: Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerini ortaya atarak saldırısını savunmaya çalışıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerini ortaya atarak saldırısını savunmaya çalışıyor

18.03.2022 23:51
Son dakika haberi: Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerini ortaya atarak saldırısını savunmaya çalışıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını ABD'nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.

Podolyak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya için savaşın uluslararası mahkemelerde "yıkıcı davalar" anlamına geldiğini ve bunun farkına varan Rus siyasetçilerin ise Ukrayna'ya yaptıkları kanlı saldırılarını uluslararası platformlarda savunmak için fırsat aradıklarını bildirdi.

Bugün Rusya'nın girişimiyle BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısının yapıldığını anımsatan Podolyak, "Dünyadaki herkes artık tüm Rus kamuoyu açıklamalarının temelsiz ve yanlışlığını anlıyor olsa da Rusya, ABD'nin Ukrayna topraklarındaki askeri biyolojik aktivitesiyle ilgili sözde yeni ortaya çıkan gerçekleri sunmaya çalışıyor." dedi.

Podolyak, BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun Rusya'nın mantık dışı suçlamalarını reddettiğini kaydederek, "Ne yazık ki bugün, BM bile Rusya'nın biyolojik laboratuvarlar hakkındaki toplantısının, Kremlin'in Ukrayna topraklarındaki olası biyolojik ve kimyasal operasyonların hazırlanmasındaki olası aşamalardan biri olduğunu dışlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Rusya, ABD ve Ukrayna'yı biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermeye çağırdı Rusya, ABD ve Ukrayna'yı biyolojik laboratuvarla ilgili bilgi vermeye çağırdı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Rusya, ABD'nin Ukrayna'daki askeri-biyolojik faaliyetlerini ortaya atarak saldırısını savunmaya çalışıyor - Son Dakika


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