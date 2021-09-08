Son dakika haberi... Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev, tatbikat esnasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Yevgeniy Ziniçev, 2018'den beri Acil Durumlar Bakanı olarak görev yapıyordu.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziniçev, görev başında iken Norilsk kentinde Arktik bölgesinin acil durumlardan korunmasını amaçlayan kurumlar arasındaki tatbikat esnasında, bir kişinin hayatını kurtarmaya çalışırken yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev'in bir tatbikat esnasında yaşamını yitirdiği bildirildi.

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