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Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi

21.01.2022 10:38
Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi

Bir son dakika haberine göre Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.

Rusya'nın, askeri tatbikatlar için Belarus'a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400'lerin Belarus'ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat için S-400'lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus'a gönderileceği kaydedildi.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat'ta başlayacak.

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Tatbikat, Belarus, Rusya, S 400, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Rusya askeri tatbikat için Belarus'a iki S-400 gönderdi - Son Dakika
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