Son dakika haberi... Rusya, Avusturyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Avusturya hükümetinin, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı edilmesine karar vermesinin ardından Rusya, Avusturyalı bir diplomatın sınır dışı edileceğini duyurdu.

Avusturya ile Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Moskova yönetimi, Avusturya hükümetinin, casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek sınır dışı edilmesine karar vermesine yanıt olarak, Avusturyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini ve sınır dışı edeceğini açıkladı.

"SİMETRİK BİR YANIT VERİLECEK"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Avusturya hükümetinin Rus diplomatı casusluk iddiasıyla sınır dışı edeceğini açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Peskov, Avusturya hükümetine karşı 'simetrik bir yanıt' verileceğini ifade etmişti.