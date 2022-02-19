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Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı

19.02.2022 16:27

Son dakika haberleri: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tatbikatı takibinden detaylar Tatbikattan detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko tatbikatı takibinden detaylar

Tatbikattan detaylar MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı
Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı
Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı

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Vladimir Putin, Belarus, Nükleer, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya, balistik füzelerin de denendiği askeri tatbikat başlattı - Son Dakika


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