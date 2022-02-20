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Son dakika haberi... Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'yı ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberi... Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'yı ziyaret etti

20.02.2022 04:29
Son dakika haberi... Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'yı ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'da mevkidaşı Ricardo Cabrisas ile bir araya gelen Borisov, "Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz. ifadesini kullandı.

Cabrisas da Küba'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine verdiği destekten ötürü Rusya'ya minnettar olduklarını belirterek, "Rusya'nın kalıcı destek ve dayanışmasına teşekkür ediyoruz." dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda savaşı kampanyası yürüttüğünü dile getiren Cabrisas, tek taraflı ve haksız yaptırımlar karşısında Rusya ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Taraflar arasında ulaşım, enerji, sanayi ve finans konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için heyetler arası toplantıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela ve Nikaragua'yı da hafta içinde ziyaret eden Borisov, böylece Latin Amerika turunu Küba ile tamamlamış oldu.

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Rusya Başbakan Yardımcısı, Havana, Rusya, Küba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'yı ziyaret etti - Son Dakika


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