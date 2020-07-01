Son dakika haberi: Rusya'da 1 Temmuz anayasa değişikliği referandumu protesto edildi
Son dakika güncel haberi... Protestodan detaylar Göstericilerin slogan atması Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği için halkın sandığa referandum oylaması yapıldı.
Protestodan detaylar
Göstericilerin slogan atması Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği için halkın sandığa referandum oylaması yapıldı. Başkent Moskova'da muhalif gruplar tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde seçimin yapılması protesto edildi. Pussy Riot müzik grubunun üyelerinden Mariya Alyohina (fotoğrafta) katılımcılara destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:30 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Rusya'da 1 Temmuz anayasa değişikliği referandumu protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 18:00 Uyuşturucu parası vermeyen annesini odunla öldüren zanlı, suçu ablasına attı 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak