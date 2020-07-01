Son dakika haberi: Rusya'da 1 Temmuz anayasa değişikliği referandumu protesto edildi - Son Dakika

Protestodan detaylar

Göstericilerin slogan atması Rusya'nın siyasi sistemini değiştirecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayacak anayasa değişikliği için halkın sandığa referandum oylaması yapıldı. Başkent Moskova'da muhalif gruplar tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde seçimin yapılması protesto edildi. Pussy Riot müzik grubunun üyelerinden Mariya Alyohina (fotoğrafta) katılımcılara destek verdi.