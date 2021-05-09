Rusya'da bakım işçisi küçük uçak kaçırdı - Son Dakika

Rusya'da havaalanında bakım işçisi tarafından kaçırılan küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Almetyevsk şehrindeki Poima Havaalanı'ndan izinsiz kalkış yapan Rus yapımı Yermak tipi küçük uçak kalkıştan yaklaşık 2 kilometre sonra Kaleykino köyündeki boş bir araziye düştü. Volga Ulaşım Savcılığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın bakım için havaalanında bulunduğu ve uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu işçi tarafından kaçırıldığı aktarıldı. Savcılık, bakım işçisinin uçağı belirlenen bir alana kadar çekmesi gerekirken, uçağa bindirdiği bir kadın ile birlikte izinsiz olarak havalandırdığını açıkladı.

Uçağın iniş takımlarının bakımından sorumlu olan işçinin kimlik tespitinin yapıldığı belirten Savcılık, işçinin yanındaki kadının kimliğinin henüz belirlenemediğini ifade etti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, uçuşun izinsiz gerçekleştirildiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, küçük uçakların son 1 yılda çok fazla kazaya karıştığına atıfta bulunarak, "2020 yılının başından bu yana toplamda 16 küçük uçak düştü ve 33 kişi bu kazalarda öldü veya kayboldu" denildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)