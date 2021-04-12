Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı

12.04.2021 15:53

Rusya'da St. Petersburg şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Rusya'da St. Petersburg şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Nevskaya adlı fabrikada yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişinin binadan tahliye edildiği, yangına müdahale eden 1 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı. Alevlerin 6 katlı bir apartmana sıçradığı kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.


Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı
Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı

Petersburg, İtfaiye, Yangın, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya'da fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika


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