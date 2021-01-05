Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti

05.01.2021 09:18

Rusya'da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üzerlerinden geçti.

Rusya'da yoldan karşıya geçmeye çalışan iki gence önce bir araç çarptı, ardından arkadan gelen başka bir araç üzerlerinden geçti. Feci kazada 18 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 19 yaşındaki ise ağır yaralandı.

Rusya'nın Tambov şehrinde akşam saatlerinde 18 ve 19 yaşlarındaki iki genç, yoldan karşıya geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir araç, karşıya geçmeye çalışan gençlere yola adımlarını attığı sırada çarptı. Çarpmanın şiddetiyle iki genç, yolun ortasına savrulunca bu kez arkadan hızla gelen başka bir aracın altında kaldı. İkinci araç gençlerin üzerinden geçerken, kısa süre sonra durabildi. Korkunç kazada ağır yaralanan gençler, bölgeye gönderilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalelere rağmen 18 yaşındaki genç kız kurtarılamazken, 19 yaşındaki genç ise yoğun bakıma alındı. Gencin sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazaya karışan 2 sürücünün ifadesi alındı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kızların kusurlu bulunduğu ve bu nedenle söz konusu sürücülerin tutuksuz yargılanmasına karar verildiği bildirildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti
Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti

Rusya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dehşete düşüren kaza kamerada: Gençlerden biri hayatını kaybetti - Son Dakika


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