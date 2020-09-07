Son dakika haberi... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 30 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberi... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 30 bini geçti

Son dakika gündem haberi... Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 30 bin 690'a, ölü sayısı 17 bin 871'e yükseldi.

Son dakika haberi... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 30 bini geçti, System.String[]

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 30 bin 690'a, ölü sayısı 17 bin 871'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690'a çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 51 artarak 17 bin 871'e, iyileşen sayısı 2 bin 828 artarak 843 bin 277'ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5'te kaldı. Yeni vakaların yüzde 23,6'sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 690 artarak 267 bin 47'ye, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 905'e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 270 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 38 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmiş ancak kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül'de yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 30 bini geçti - Son Dakika

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