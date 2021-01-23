Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale - Son Dakika

Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale

23.01.2021 18:47

Son dakika haber: - Rusya'da Navalny destekçilerine polisten plastik mermi ve gazlı müdahale Rusya genelinde binlerce kişinin, muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıkması ile başlayan olaylarda tansiyon giderek yükseliyor.

- Rusya'da Navalny destekçilerine polisten plastik mermi ve gazlı müdahale

MOSKOVA - Rusya genelinde binlerce kişinin, muhalif lider Alexei Navalny'in tutuklanmasına tepki göstererek sokağa çıkması ile başlayan olaylarda tansiyon giderek yükseliyor. Polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahale etti.

Rusya'da zehirlendikten sonra Almanya'da tedavi altına alınan Rus muhalif lider Alexei Navalny, tedavisinin tamamlanmasının ardından 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Bunun üzerinde ülke genelinde protesto çağrıları yapan Navalny destekçileri, sabah saatlerinde ülkenin en doğusundaki Vladivostok, Perm, Çitan, Krasnoyars ve Habarovks gibi büyük kentlerde sokaklara dökülerek, eylemlere başlamıştı. Navalny destekçileri tarafından düzenlenen gösteriler, birçok kentte devam ediyor.

En şiddetli olaylar Moskova'da yaşanıyor

Sabah saatlerinde Rusya'nın doğusundaki kentlerde düzenlenen gösterilerin rotası, öğle saatlerinden sonra Moskova'da bulunan Puşkin Meydanı'na yöneltildi. Polis, meydanda toplanan göstericilere dağılmaları için çağrıda bulundu. Navalny destekçilerinin geri adım atmaması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Çıkan olaylarda birçok gösterici, polis tarafından gözaltına alındı.

Puşkin Meydanı'ndan ayrılan büyük bir grup ise yönünü kentin en büyük caddesi Nevski'ye çevirdi. Polis, burada yolları kapatan protestoculara müdahale ederken, özellikle metro girişlerindeki göstericilere copla müdahale etti. Moskova'nın bazı noktalarında polis, geri adım atmayan protestoculara biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu. Bazı göstericiler arbede sırasında yaralanırken, yaralıların sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Navalny destekçileri, meydanları boş bırakmayacaklarını ve protestolara devam edeceklerini duyurdu. Bunun üzerine polisin Moskova'da aldığı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Öte yandan Navalny ekibinin hukuk birimi, polisin şu ana kadar bin 338 göstericiyi gözaltına aldığını aktardı.

Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale
Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale
Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale
Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale

Alexei Navalny, Moskova, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... - Rusya'da Navalny Destekçilerine Polisten Plastik Mermi ve Gazlı Müdahale - Son Dakika


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