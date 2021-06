Son dakika haberi... Rusya'da salgında art arda 2. günde rekor: Son 24 saate 669 ölüm - Son Dakika

Rusya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 669 kişi hayatını kaybederken, günlük ölüm sayısı art arda ikinci gün rekor kırdı.

Delta Plus mutasyonunun sıçradığı Rusya'da korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayılarında artış sürüyor. Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede korona virüs nedeniyle 669 kişinin hayatını kaybettiği duyurularak bu sayının 1 günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğu belirtildi. Salgında toplam can kaybı 135 bin 214'e yükselirken, yalnızca St. Petersburg'da son 24 saatte 111 ölüm kaydedildiği belirtildi.

Rusya'da dün 652 ölüm kayda geçmişti.

GÜNLÜK VAKA 21 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI

Rusya'da günlük vaka sayısında da düne göre yükseliş yaşandı. Dün 20 bin 616 yeni vakanın tespit edildiği ülkede son 24 saatte ise 21 bin 42 yeni vaka tespit edildiği aktarıldı. Toplam vaka sayısının 5 milyon 514 bin 599'a yükseldiği ifade edildi.

