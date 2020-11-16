Rusya'da 4 çocuğun yoldan geçtiği sırada sıcak su borusu patladı. Patlamanın ardından sıcak sudan yaralanan çocuklar hastaneye kaldırıldı.
Rusya'nın Dzerzhinsky şehrinde 12 yaşındaki 4 kız çocuğu karşıdan karşıya geçerken sıcak su borusunun patlamasıyla birlikte yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırılırken, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından "ihmal" gerekçesiyle bir ceza davası açıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Rusya'da sıcak su borusu patladı: 4 çocuk yaralı - Son Dakika