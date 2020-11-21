Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 24 bin 822 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 822 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 748'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 822 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 64 bin 748'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 467 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 35 bin 778'e ulaştığını açıkladı.