Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 4 bin 711 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 711 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 975 bin 576'ya ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 4 bin 711 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 975 bin 576'ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 121 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 16 bin 804'e ulaştığını açıkladı.