Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 5 bin 185 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 30 bin 690'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 51 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 17 bin 871'e ulaştığını açıkladı.