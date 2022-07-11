Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama - Son Dakika
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Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

11.07.2022 11:52
Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberine göre Rusya'nın Kuril Adaları'nda bulunan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Kuril Adaları'nda bulunan Ebeko Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Rusya'nın Shalin bölgesindeki Kuril Adaları'ndaki Ebeko Yanardağı'nda yeniden patlamalar meydana geldi. Geçtiğimiz Şubat ayında yaşanan küçük ölçekli patlamaların ardından geçtiğimiz günlerde başlayan hareketlilik artarak devam etti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ebeko Yanardağı'nda patlamalar meydana geldiğini ve bölgeye ulaşmak isteyen doğa tutkunlarını uyararak, belirlenen güvenlik alanının dışına geçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Yanardağın püskürttüğü küllerin 2 kez üst üste 3 buçuk kilometre boyutuna kadar ulaştığı bildirilirken, yanardağdaki patlama şiddetinin geçtiğimiz yıl meydana gelen patlama seviyesine ulaştığı bildirildi. Bakanlık bölgede olağanüstü durumun bulunmadığını ve patlamalardan dolayı küçük şiddetli depremler oluştuğunu söyleyerek, tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Yanardağ yakınında yerleşim alanının bulunmaması nedeniyle herhangi bir risk oluşmazken, bölgedeki sismik hareketlilik ve yanardağın takibi uzmanlar tarafından sürdürülüyor.

(Erhan Altıparmak/İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Rusya'daki Ebeko Yanardağı'nda patlama - Son Dakika

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