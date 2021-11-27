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Son dakika haberi: Rusya'daki maden kazasıyla ilgili 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı - Son Dakika

Son dakika haberi: Rusya'daki maden kazasıyla ilgili 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı

27.11.2021 21:59
Son dakika haberi: Rusya'daki maden kazasıyla ilgili 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı

Son dakika 3. sayfa haberi... Rusya'da geçtiğimiz perşembe günü 52 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili aralarında maden işletmesinin müdürü de dahil toplam 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Rusya'da geçtiğimiz perşembe günü 52 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili aralarında maden işletmesinin müdürü de dahil toplam 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Rusya'nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde geçtiğimiz perşembe yangın çıkmış, 6'sı kurtarma görevlisi toplam 52 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü ağır 60 kişi yaralanmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından maden kazası ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, maden işletmesinin müdürü Sergey Makhrakov, yardımcısı Andrey Moostvov, madenin yangın çıkan bölümünden sorumlu müdür Sergey Gerasimenko'nun 25 Ocak 2022'ye kadar, Çevre, Teknoloji ve Nükleer Denetleme Federal Servisi'nin (Rostekhnadzor) madeni denetlemeden sorumlu yetkilileri Sergey Vinokurov ve Viaçeslav Semykin'in ise 26 Ocak 2022'ye kadar geçici olarak tutuklu kalmasına karar verildi.

Madenden 5 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı

Madende hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmaları devam ediyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin 5 numaralı maden bölmesine 4 kilometre daha yaklaştığı ve bu sırada 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Açıklamada, ulaşılan cansız bedenlerin 2'sinin madencilere 3'ünün kurtarma görevlilerine ait olduğu ifade edildi.

Kemerovo Bölge Valisi Sergey Tsivilev, "Toplam 5 kişinin cesedi daha yeryüzüne çıkarıldı. Bu kişilerin kimlik tespiti aileleri davet edilerek yapılacak. Bölmede kalan diğer cesetlere ulaşılması için su pompaları ile tahliyeler yapılıp içeriye temiz hava veriliyor" dedi. - MOSKOVA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Rusya'daki maden kazasıyla ilgili 5 kişi hakkında geçici tutuklama kararı - Son Dakika


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