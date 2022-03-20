Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

20.03.2022 09:57

Son dakika gelişmesine göre RUSYA'daki oğlunun iki gündür telefonla aradığı ancak ulaşamadığı belirtilen anne, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

RUSYA'daki oğlunun iki gündür telefonla aradığı ancak ulaşamadığı belirtilen anne, polis ve itfaiye ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Başında kan izleri belirlenen Sofia Tomaili'nin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlerleyen yaşına rağmen Laleli'de tesktil sektöründe çalışan Rusya asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili'ye(60) iki gündür ulaşamayan oğlu, çareyi annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını aramakta buldu. Sofia Tomaili'nin kapısını çalan komşuları ise içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Sofia Tomaili'nin yaşadığı apartmana gelen itfaiye erleri, önce komşularından bilgi aldı. Polisin de olay yerine gelmesi ile birlikte kapının zorla açılmasına karar verildi. İtfaiye erleri, 4 ayrı kilit ve içeriden sürgüsü bulunan kapıyı açmak için çalışma başlattı. Sofia Tomaili'nin komşuları çalışmaları endişe ile izlerken, içeriden telefon sesi duyuldu. Oğlu tarafından ısrarla arandığı belirtilen Sofia Tomaili'den, itfaiye ve polisin içeri girmesinden sonra acı haber geldi. Yalnız yaşayan kadının, odada yüzüstü yatarken cansız bedeni bulundu. Başında kan izleri olduğu tespit edilen Sofia Tomaili'nin ölüm nedenini belirlemek için savcının talimatı ile evde Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Sofia Tomaili'nin komşuları, Oğlu aradı, 2 gündür haber alamadığını söyledi. Biz de itfaiyeye ve polise haber verdik. Sonuç bu dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

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İtfaiye, Rusya, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: RUSYA'DAKİ OĞLUNUN ULAŞAMADIĞI ANNE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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