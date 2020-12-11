Son dakika haberi! Rusya'dan ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanımasına yönelik açıklama

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanımasına yönelik yaptığı açıklamada, " Washington'ın bu kararı uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanıdığına dair bildirge imzaladığını ve İsrail ve Fas arasında normalleşme anlaşması imzaladığını duyurdu. Söz konusu karara ilişkin Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, "Bu, uluslararası hukukun ihlalidir. İlgili kararlar var, Batı Sahra'da referandum düzenlemek için bir Birleşmiş Milletler (BM) misyonu var. Şu anda Amerikalıların yaptığı her şey, uluslararası hukukun ve Amerikalıların kendilerinin de desteklediği Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ötesine geçen tek taraflı bir karardır" dedi.