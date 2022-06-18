Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bulunan bir gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı. Harkov Valisi Oleg Sinegunov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi" dedi. Vali Sinegunov ayrıca bölgede bazı binaların hasar gördüğünü belirtti. - HARKOV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı - Son Dakika

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