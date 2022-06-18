Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı

18.06.2022 20:55
Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı

Son dakika gelişmesine göre Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki İzyum kentinde bulunan bir gaz fabrikasına füze saldırısı düzenlediği açıklandı. Harkov Valisi Oleg Sinegunov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saldırı nedeniyle büyük çaplı bir yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi" dedi. Vali Sinegunov ayrıca bölgede bazı binaların hasar gördüğünü belirtti. - HARKOV

YORUMLAR
500
Fas'tan, Ukrayna adına savaşan Faslı gencin idam edilmemesi için Rusya'ya çağrı Fas'tan, Ukrayna adına savaşan Faslı gencin idam edilmemesi için Rusya'ya çağrı Çin Devlet Başkanı Şi'den 'ekonomik bağları koparmaktan kaçınma' uyarısı Çin Devlet Başkanı Şi'den 'ekonomik bağları koparmaktan kaçınma' uyarısı
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 21:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Rusya'dan Ukrayna'daki gaz fabrikasına füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement